Als drei Freunde davon hörten, dass es in Klagenfurt jetzt einen sogenannten Krimi Trail geben soll, juckten ihre Amateurdetektivnasen. Das Interesse der Fans spannender Escape Rooms und Schnitzeljagden an sich war geweckt. Seit Kurzem gibt es die Möglichkeit, in der Klagenfurter Innenstadt einen Fall aufzudecken. Für 39 Euro bekommt man eine Krimi-Akte auf digitalem Wege zugeschickt und mittels QR-Code erhält die Gruppe, die zwischen einem und fünf Mitgliedern enthalten kann – auch mehr Personen sind möglich, dann wird es jedoch unübersichtlich – Zugang zu einem Chat. Dieser kann auf dem Smartphone aktiviert werden, parallel dazu sollte man Google Maps oder eine andere Karten-App bereithalten.