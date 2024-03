Schon einmal von Maximus Decimus Meridius gehört? Fans von Russell Crow wissen, wovon die Rede ist. Im Hollywood-Film „Gladiator“ mimt der Schauspieler einen römischen Feldherrn dieses Namens. Für die Rolle wurde er im Jahr 2000 mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Nebenbei ist Russell Crow auch Rockmusiker. Im Sommer tritt „Maximus Decimus Meridius“ mit seiner Band in Friaul auf. Was im nahen Süden schon jetzt los ist, lesen sie hier. Ich wünsche Ihnen „Maximus“ viel Vergnügen und schöne Tage, falls sich ein Ausflug oder Urlaub ausgeht!

Riesenhai im Golf von Triest gesichtet

Forscher sind begeistert: Im Golf von Triest ist ein rund acht Meter langer Riesenhai aufgetaucht. Das belegen Videoaufnahmen. Die bis zu vier Tonnen schweren Tiere ernähren sich ausschließlich von Plankton und gelten daher als „harmlos“.

„Sehenswürdigkeit“ vor Triest: die Jacht „A“ © IMAGO/Malina Petr

Oligarchen-Jacht kostet Italien ein Vermögen

Seit zwei Jahren kreuzt vor Triest die vom italienischen Staat aufgrund der EU-Sanktionen beschlagnahmte Oligarchen-Jacht „A“. Das größte Segelschiff der Welt hat einen Wert von 530 Millionen Euro, doch für die Betriebskosten müssen im Moment die Steuerzahler unseres Nachbarlandes aufkommen. Bisher hat der „Spaß“ 18 Millionen Euro gekostet.

Kroatien baut Autobahnen mit chinesischen Firmen

Kroatien investiert - auch mit EU-Geldern - Milliarden Euro in den Ausbau seines Autobahnnetzes. Die millionenschweren Projekte gehen aber immer öfter an chinesische statt an europäische Baufirmen.

Die schönsten Wallfahrtsorte in Friaul

Himmlische Orte zum Innehalten: Friaul-Julisch Venetien ist auch ein Land der Klöster und Wallfahrtsorte. Tipps vom Santuario Madonna di Barbana in Grado bis zur Kirche auf dem „heiligen Berg“ Monte Lussari.

Malerischer See mit ungewisser Zukunft

Besuchen Sie die Weißenfelser Seen (Laghi di Fusine) bei Tarvis, solange sie noch „stehen“! Leider kein Witz: Der obere der zwei malerischen Bergseen – er diente 2022 als Kulisse für die Netflix-Serie „The Witcher“ – droht auszutrocknen. Die Region plant Gegenmaßnahmen und will dafür 3,7 Millionen Euro locker machen.

Unterirdischer Vergnügungspark

Rumänien liegt nicht unbedingt in der geografischen Zone, die wir als Alpe-Adria-Region definieren. Aber diesen Tipp will ich Ihnen nicht vorenthalten: In Turda in Siebenbürger hat man eine ehemalige Salzmine zum unterirdischen Vergnügungspark umgebaut – inklusive Riesenrad!