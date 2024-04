Michael Griesser ist ein Tausendsassa, wie man umgangssprachlich sagt. Der 17-jährige Schüler der HTL 1 Lastenstraße ist nicht nur Schulsprecher, sondern auch Sprecher des Klagenfurter Jugendrates, Mitglied der Landesschülervertretung sowie der Österreichischen Hochschülerschaft. Bei Letzterer engagiert er sich als Student der Alpen Adria Universität Klagenfurt, wo er im Rahmen eines Begabten-Programms inskribiert ist.

„Leider kommt von der Arbeit in diesen Gremien kaum etwas bei den jungen Leuten an. Die bürokratischen Hürden für die Umsetzung vieler Ideen sind zu hoch“, sagt Griesser. Aus diesem Grund gründetet der Klagenfurter Ende März zusammen mit seiner Schwester den Verein „Education Network Carinthia“, mit dem er jetzt eigenständig und unabhängig Projekte umsetzen will.

Eine „Dönerpakt“-Urkunde © Privat/KK

Dönerpakt 2024

Mit dem „Dönerpakt 2024“ setzt er ein Ausrufezeichen. „Eine Frage, die ich als Jugendvertreter häufig gehört habe, war die, warum ein Döner acht Euro kostet. Das weist auf ein tieferliegendes Problem, die Inflation im Allgemeinen, hin. Nichtsdestotrotz wollten wir den Döner als Mittagssnack wieder konkurrenzfähig machen und ein möglichst flächendeckendes Angebot für Schülerinnen und Schüler in Klagenfurt schaffen, das einen Döner um maximal 5 Euro garantiert“, sagt Griesser, der dafür in den letzten Tagen 27 Dönerläden in Klagenfurt besucht und mit den Besitzern verhandelt hat.

Von 22 hat er mittlerweile eine Zusage, diese Betriebe bekommen von Griesser eine Urkunde ausgehändigt, die klar erkennbar im Lokal angebracht wird. Die Aktion startet am Mittwoch, 10. April, und geht bis Schulschluss. „Ich hoffe aber, dass die Dönerläden den Schüler-Preis im kommenden Schuljahr beibehalten“, erklärt der Initiator. Grundsätzlich haben alle unter 18 Jahren Anspruch auf den 5-Euro-Döner, wie die Gastronomen das Alter kontrollieren, liegt in ihrem Ermessen. Verträge gibt es nicht, Griesser setzt auf Handschlagqualität.

Griesser mit Hektor Kryeziu, der die Kebab Kitchen in Viktring betreibt. © Privat/KK

Beliebter Mittagssnack

Einer der teilnehmenden Gastronomen ist Hektor Kryeziu, der die Kebab Kitchen in Viktring betreibt. „Ich habe mit dem Gymnasium, der Mittel- und der Volksschule drei Schulen in meiner Nähe und dementsprechend viele Schüler als Kunden. Es ist gut, wenn man die Kinder unterstützt, andererseits unterstützen die Kinder auch mich. Deshalb habe ich mitgemacht“, sagt Kryeziu.

Bleibt noch eine Frage: Was entgegnet Griesser Kritikern, die ihm vorhalten, dass ein Döner nicht die gesündeste Mahlzeit ist? „Es kommt immer darauf an, wo und was ein Betrieb einkauft. In einem Döner können viele Nährstoffe drinnen sein.“