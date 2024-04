Ohne Grenzen: Herzhaftes und Frisches aus der Alpen-Adria Küche werden Melanie Wassermann und Igor Vasiljevic demnächst in Moosburg in der Golfstraße 2 kredenzen, passend in ihrem neuen Restaurant, das sie „Die Kredenzerei“ genannt haben. Traditionsküche mit ein wenig „Twist“, so beschreiben sie ihre Art zu kochen. Die beiden haben das Restaurant beim Golfplatz übernommen und machen ihre Türen für alle auf. „Das ist uns besonders wichtig. Wir wollen speziell auch Gäste von außerhalb des Golfplatzes ansprechen und einladen“, sagt Vasiljevic.