258 Einwohner, bis zu 250 Hotelzimmer. Im „Hotel Stallhofen“ steht bald rein rechnerisch jedem Ortsbewohner ein Zimmer zur Verfügung. Seit August 2023 nehmen die Pläne für das Fünf-Sterne-Hotel am Rande des Moosburger Golfplatzes Form an. Ein großer Spa-Bereich und mehrere Konferenzräume sollen Sportler und Familien in die Gemeinde locken. Rund 80 Millionen Euro möchten die Unternehmensgruppe Priora sowie die Real Finance Holding GmbH investieren. „Wir sind weit“, heißt es zum Fortschritt der Pläne.