Ganz vorsichtig wagt es der Sommer, seine Türe erstmals in diesem Jahr einen Spalt zu öffnen. Temperaturen um die 25 Grad lassen uns am Wochenende unsere Gedanken Richtung See und Badehose schweifen. Ähnliche Bedingungen erhoffen sich auch die Veranstalter für ihre neuen Events im Lendhafen, die im Mai und September über die Bühne gehen. Ein Badehaus und Rodungen werden heiß in Krumpendorf diskutiert, während für den KAC die heiße Phase beginnt. Das und mehr gibt es in diesem Frühsommer-Memo.

Zwei neue Events, ein Badehaus und eine Rodung

Der Klagenfurter Lendhafen ist der urbane Hotspot der Landeshauptstadt. Im Frühling und im Herbst werden hier zwei neue Events über die Bühne gehen. Kunst, Kultur und Kulinarik stehen dabei im Mittelpunkt.

➜ Das ist im Lendhafen geplant

In Krumpendorf wird an einem Badehaus gearbeitet. Was geplant ist und wer dahinter steckt, haben wir exklusiv für Sie zusammengefasst.

➜ Badehaus in Krumpendorf geplant [Plus]

Ebenfalls in Krumpendorf, nur unweit vom geplanten Badehaus entfernt, wurde eine Fläche gerodet und umgegraben. Arbeiten, die vielleicht illegal waren, jedoch einen Millionen-Profit bedeuten könnten.

➜ „Schockierende Naturzerstörung“ am Wörthersee [Plus]

Bild der Woche: Zwei Verletzte bei Werkstätten-Brand

Die Feuerwehren waren im Einsatz © Berufsfeuerwehr Klagenfurt/kk

Heute kämpften die Einsatzkräfte der Klagenfurter Feuerwehren gegen einen Vollbrand in einer Werkstätte im Süden der Stadt. Zwei Personen wurden verletzt. Der Einsatzleiter erklärt die Einsatzdetails.

➜ Alle Hintergründe zum Großbrand in Klagenfurt

Ex-Magistratsdirektor Peter Jost und die Stadt trafen sich im Feber vor Gericht. Diese Woche erfolgte ein Urteil. Für Jost war es ein erster Teilerfolg.

➜ Ex-“Magi“ fährt ersten Sieg ein [Plus]

Klagenfood: Ein Gastro-Pärchen expandiert, eine Familie kichert

Christian Lackner betreibt gemeinsam mit Patrizia Venturelli seit gut einem Jahr die „Pazzeria“ in Klagenfurt. Weil ein Lokal alleine nicht reicht, eröffnete das Paar vor wenigen Wochen das Café „Winzig“ in der Innenstadt. Nomen est omen, lautet das Motto.

➜ Café „Winzig“ als neue, große Herausforderung

Ein einstiger spontaner Einfall zählt mittlerweile zum Kernsortiment des Gregorhofs in Maria Saal. Auf drei Hektar baut die Familie Pirker Kichererbsen an, die in verschiedensten Variationen verkauft werden.

➜ Das „Superfood“ aus Maria Saal [Plus]

Die Familie Pirker betreibt den Gregorhof © Privat

Eventtipp: Alle KAC-Finalspiele in der Heidi-Horten-Arena

Heute wird es ernst. Der KAC startet in der Heidi-Horten-Arena in die finale Playoff-Serie gegen die Bullen aus Salzburg. In der Klagenfurter Eishalle werden erstmals auch alle Auswärtsspiele übertragen. Der Verein lädt am Sonntag zum großen Public Viewing.

➜ Alle Infos zum Public Viewing in der Heidi-Horten-Arena