Direkt an der Hallegger Straße laufen die Arbeiten an einem Wohnprojekt auf Hochtouren, während mehrere hundert Meter nördlich Arbeiter mit schweren Maschinen die Südautobahn in Schuss halten. Dass auf den Grundstücken dazwischen ebenfalls gegraben wurde, ging in Krumpendorf unter. Arbeiten, die versteckt, still und heimlich waren - und vielleicht auch illegal.