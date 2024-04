Seit 11. August 2023 ist es amtlich: Das Kropfitschbad in der Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee hat einen neuen Eigentümer. An diesem Tag unterzeichnete die KBW Projektentwicklungs GmbH den Kaufvertrag mit der ehemaligen Besitzerin Rosemarie Jeuschenak. Dem ging ein jahrelanger Rechtsstreit voraus. Jeuschenak hatte ihr Bad zweimal verkauft: Zuerst an den Immobilienhändler Elvis Nake und – nachdem dieser nicht fristgerecht bezahlt hatte – an die KBW. Nake klagte sich bis zum Obersten Gerichtshof, am Ende bekam Jeuschenak recht. Nicht die einzige rechtliche Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem Bad, aber dazu später mehr.