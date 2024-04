Seit knapp einer Woche ist in Klagenfurt der „Dönerpakt 2024“ in Kraft. Auf Initiative von Michael Griesser, Schulsprecher der HTL 1 Lastenstraße, haben 24 Dönerläden in der Stadt ihre Preise für unter 18-Jährige auf 5 Euro für einen Döner gesenkt. Und es geht noch günstiger: in der Pizzeria Marco bekommen Jugendliche ihren Döner mittlerweile um 4 Euro, im MY Kebab House, L&M Imbiss, Angora Kebap und Testarossa um 4,50 Euro. Es scheint, als sei der Kampf um die junge Kundschaft voll entbrannt.