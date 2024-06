Vor fünf Jahren verabschiedete sich der Eissalon Arcobaleno von Inhaber Sergio Bordon aus Viktring. Grund war die Kündigung des Mietvertrags durch den Hauseigentümer. Nach der Pandemie machte sich Bordon auf die Suche nach einem neuen Standort - und wurde am Viktringer Platz fündig.

Am Dienstag, 25. Juni, hat dort der zweite Klagenfurter Arcobaleno-Standort eröffnet. Ein weiterer befindet sich in die Wiener Gasse in der Innenstadt. „In diesem Jahr hat nur die Vitrine für den Eisverkauf geöffnet. Im nächsten Jahr kommt ein Café hinzu“, sagt Bordon. Rund 300.000 Euro will er in das neue Lokal investieren.

Derzeit sind vor Ort zwei Mitarbeiter beschäftigt, das Sortiment umfasst 18 Sorten, im Endausbau sollen es 35 sein. Das Geschäft hat täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Viktring ist ein attraktiver Standort für Bordon. Im Umkreis gibt es viele Schulen und es gibt kaum ein Kind, das einem süßen kalten Eis im Sommer widerstehen kann.