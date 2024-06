Das Neubau-Geschehen in Klagenfurt spielte sich in den vergangenen Jahren weitestgehend am Stadtrand ab. Dass im Bereich rund um den Ring mehr als ein Dutzend Wohnungen entstehen, kam selten vor. Beim Projekt „Oasis City Life“ der Weizer Firma Strobl Bau-Holzbau GmbH sind es gleich 76. Gebaut werden sollen diese in der Adresse Rosentaler Straße 6, konkret im Innenhof des 70er-Jahre-Baus mit dieser Hausnummer.

„2020 haben wir das Grundstück gekauft. Die alten Lagerhallen, die sich darauf befunden haben, wurden bereits abgebrochen und seit dem Herbst des Vorjahres ist der Baubescheid rechtskräftig“, sagt Christian Traussnig, Prokurist der Firma Strobl. Es geht hoch hinaus: Geplant sind zwei Gebäude mit zehn beziehungsweise acht Geschossen. Die 29 bis 129 Quadratmeter großen Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen verteilen sich dabei auf die oberen Etagen und sind alle mit Balkon ausgestattet. Erdgeschoss-Wohnungen mit Eigengarten sucht man vergebens: Die rund 3000 Quadratmeter Grünfläche um die Gebäude sollen als offene Parkanlage genutzt werden. Für die Autos der künftigen Bewohner ist eine Tiefgarage mit 97 Stellplätzen geplant. Den Gesamtwert des Projekts beziffert der Prokurist mit 22,5 Millionen Euro.

Touristische Vermietung

„Wir befinden uns in der Vorverkaufsphase. Sobald genügend Wohnungen verkauft sind, beginnen wir mit dem Bau“, erklärt Traussnig. Die angespannte Lage am Immobilienmarkt ist ihm bewusst: „Aufgrund der KIM-Verordnung können sich weniger Privatpersonen eine Wohnung leisten. Jetzt warten wir, was die Zinssenkung (der Europäischen Zentralbank, Anm.) bringen wird.“ Die Preise für eine Wohnung starten bei 129.000 Euro, über 900.000 Euro kostet eine Penthouse-Wohnung.

Neben der privaten ist eine touristische Nutzung der Wohnungen im Zuge eines Buy-to-Let Modells angedacht. Dabei erwirbt der Käufer eine Immobilie und wird als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen. Touristische Vermietung, Management und Servicierung werden über eine Betreibergesellschaft abgewickelt.

„Oasis City Life“ ist das erste Projekt der Strobl Bau-Holzbau GmbH in Klagenfurt, in Kärnten hat man zuletzt in Krumpendorf Wohnungen gebaut. „Unser Unternehmen ist familiengeführt und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter in den drei Sparten Holzbau, Hochbau und den Oasis-Wohnprojekten. Pro Jahr machen wir 100 Millionen Euro Umsatz“, sagt Traussnig.