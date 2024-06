Wie der AKV und der KSV 1870 bekannt geben, wurde über das Vermögen der A3 Trading GmbH in Klagenfurt-Wölfnitz ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich dabei um ein Konkursverfahren. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 148.000 Euro, von der Insolvenz sind 25 Gläubiger betroffen. Die Aktiva werden mit 45.000 Euro angeführt.

Derzeit sind acht Mitarbeiter in zwei Filialen (Filiale Sillis im Südpark und Filiale Street One/Cecil in der Messinggasse 1 in Lienz) beschäftigt und von der Insolvenz betroffen. Die beiden Betriebe sollen nicht fortgeführt werden, es wird die Verwertung angestrebt.

Schon Sanierungsverfahren

Die Gesellschaft wurde 2005 gegründet und befasst sich seither mit dem Handel von Bekleidung. Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer ist Georg Amlacher. Über das Vermögen der Schuldnerin ist am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung durchgeführt worden, in welchem ein Sanierungsplan von den Gläubigern angenommen worden ist, der am 30. März 2023 rechtskräftig konkursgerichtlich bestätigt worden ist. Die Quote betrug damals 20 Prozent, zahlbar in vier Raten zu je 5 Prozent. Die ersten beiden Raten wurden an die Gläubiger bezahlt. Die nächste Teilquote wäre am 30. Juni 2024 zur Zahlung fällig.

Die Schuldnerin hat nach Abschluss des Insolvenzverfahrens ihren Geschäftsbetrieb in redimensioniertem Umfang im Einkaufs-Center Südpark in Klagenfurt mit nunmehr einem Geschäft und einem Standort in Lienz weitergeführt .Die nunmehrigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten resultieren aus einem weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Umfeld