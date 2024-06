Als Ort der Begegnung will sich die neue Kärntner Sparkasse am Neuen Platz in Klagenfurt ab Mitte des kommenden Jahres präsentieren. Neben der neuen Beratungsumgebung und einem digitalen Finanzbildungszentrum bilden die Gastronomieflächen im Erdgeschoß sowie am Dach weitere Höhepunkte.

“Unser dann umgebautes Hauptgebäude soll Menschen einladen, Zeit mit und bei uns zu verbringen. Dazu gehört auch ein hochwertiges und dennoch erschwingliches Gastronomieangebot“, sagt Vorstand Michael Koren. Das Gebäude wird neben einem Lunch-Café im Erdgeschoß (mit Innen- und Außenbereich) auch eine rundum verglaste Sky-Bar mit Terrasse am Dach mit Blick über die Klagenfurt Innenstadt bieten. Beide Gastronomiebereiche werden auch außerhalb der Bank-Öffnungszeiten öffentlich zugänglich sein.

Lunch-Cafè und Sky-Bar by Hubert Wallner

Mit Hubert Wallner, der beste Koch Kärntens, konnte die Kärntner Sparkasse „den idealen Betreiber für die beiden Gastronomieangebote“ gewinnen. Er stehe nicht nur für außergewöhnliche Qualität und ist vielfach ausgezeichneter Vier-Hauben-Koch, sondern teile vor allem auch gemeinsame Werte mit der Kärntner Sparkasse. „Höchste Qualität, regionale Lieferanten und Nachhaltigkeit beim Einkauf und im Umgang mit den Ressourcen machen ihn zu einem Garanten für allerbeste kulinarische Kreationen und Services“, heißt es.

Die Gastronomie in der Kärntner Sparkasse wird Hubert Wallner mit einem maßgeschneiderten Konzept betreiben. Der Fokus liegt auf hoher Qualität „zu leistbaren Preisen“. Ein fein abgestimmtes Angebot mit einem wechselnden Tagesgericht, Sandwiches, Kuchen und Torten wird ergänzt durch Pasta, Poke Bowles und Ramen. Verwendet werden vorwiegend regionale Produkte von heimischen Produzenten. „Im Lunch-Café bieten wir eine stimmungsreiche, kreative Bistro-Küche in einer lockeren, gemütlichen Atmosphäre zum Wohlfühlen“, betont Wallner. Die Sky-Bar am Dach soll „ein Ort der Entspannung mit lässigen Getränken, leistbaren Cocktails, dazu eleganter Jazzmusik und einem grandiosen Blick über ganz Klagenfurt“ werden.

Kärntner Sparkasse-Vorständin Ulrike Resei: „Regionale Produkte modern zubereitet und in höchster Qualität zu moderaten Preisen, damit das Angebot für jedermann zugänglich bleibt – wir sind überzeugt, so werden das Lunch-Café und die Sky-Bar eine Bereicherung für die Klagenfurter Innenstadt“.