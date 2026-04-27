Es gibt Alpakas und Lamas, Ziegen und Kühe, Ponys, Hasen und Meerschweinchen, Ziergänse und sogar Kamele – Sebastian Gollenz‘ Favoriten sind aber ganz eindeutig die über 60 Esel. Schließlich ist er mit den langohrigen Vierbeinern aufgewachsen. Seit 1988 betrieb sein Vater Wolfgang den Eselpark Maltatal, heuer gab er den Staffelstab an die nächste Generation weiter. Einzig mit den Pferden müssen sich die Esel den symbolischen ersten Platz im Herzen des Oberkärntners teilen. „Mit denen haben wir fast aufgehört, aber vor zehn Jahren habe ich mir eine Norikerstute gekauft und inzwischen haben wir auch wieder ein paar mehr Pferde hier.“

Obwohl Gollenz mit dem Eselpark aufgewachsen ist und immer schon in die Abläufe des beliebten Ausflugsziels involviert war, schlug er vorerst eine ganz andere berufliche Richtung ein: „Ich war lange im Tunnelbau. Aber ich habe nach der Arbeit und auch an freien Tagen immer viel mitgeholfen.“ Auch seine eigenen Kinder helfen schon fleißig mit. „Vor allem die größeren beiden, der Kleine sitzt ja noch im Kinderwagerl.“ Dabei ist es Gollenz wichtig, seinen Kindern alles in Ruhe zu erklären. „Am Anfang nimmt man sich zehn Minuten Zeit, sagt geduldig, wie man etwas macht, aber sie verstehen das schnell.“

Geduld helfe auch bei den Eseln. Aber stur seien sie nicht, auch wenn man das immer höre. „Das sind ganz ruhige Tiere. Sie schauen sich die Lage an, überlegen und entscheiden dann. Wenn die Haltung passt, schlagen sie nicht aus und beißen nicht. Es sind friedliche, genügsame Tiere.“ Und sie seien sehr familiär. Aktuell gibt es im Eselpark vier Jungtiere, zehn weitere werden im Laufe des Jahres erwartet. „Nicht nur die Mütter schauen auf die Kleinen, sondern auch die Omas zum Beispiel.“ Übrigens: Die Tragezeit von Eseln beträgt elf bis 14 Monate.

Im Moment hat Gollenz alle Hände voll zu tun, „für Hobbys bleibt da leider nicht viel Zeit. Dafür schaut es das ganze Jahr schlecht aus, aber ich mache meine Arbeit ja gerne“, sagt er. Trotzdem hofft der 34-Jährige, dass es sich bald wieder einmal ausgeht. Aber auch bei seinem größten Hobby bleibt es tierisch, denn am besten entspannt sich der Oberkärntner beim Fischen.