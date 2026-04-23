Es fing an, wie es so oft anfängt – mit den Kindern. „Mein Sohn Manuel spielte mit der U15-Fußball-Akademie ein Turnier in Nova Gorica“, erinnert sich Walter Hartlieb. „Sein damaliger Trainer, Walter Schoppitsch, bat mich mitzukommen, weil dort auch italienisch gesprochen wird.“ Das Datum hat er noch gut im Kopf: „1. Mai 2004, der Tag, an dem Slowenien EU-Mitglied wurde.“

Hartlieb, damals schon Bürgermeister von Kötschach-Mauthen und selbst ehemaliger Landesliga-Kicker, erkannte Synergien für Sport, Wirtschaft und Tourismus in der Region. Und startete noch im selben Jahr das „Torneo delle Nazioni“, ein Turnier für Nachwuchs-Nationalmannschaften. „Anfangs waren es acht Teams aus dem EU-Raum, heute sind wir das weltweit größte Turnier für U15-Nationalteams. Dieses Mal sind zum Beispiel auch die Auswahlen aus China und Schottland mit dabei“, erzählt Hartlieb, der heuer sein 20-Jahr-Jubiläum feiert.

Im Bürgermeister-Nationalteam

Aus der Politik hat sich der 62-Jährige mittlerweile zurückgezogen. 23 Jahre lang war er Bürgermeister, 2020 machte der SPÖ-Politiker Platz für Josef Zoppoth. Im Zivilberuf ist Hartlieb Vorstandsdirektor der Raiffeisenbank Karnische Region. Eine spannende Kombination, wie Hartlieb schmunzelnd zugibt. „Ich bin ja als Fußballer noch immer im Bürgermeister-Nationalteam aktiv. Die niederösterreichischen Amtskollegen verstehen das überhaupt nicht: ,Ein roter Bürgermeister bei der Raika, das hätt‘s bei uns unter Erwin Pröll nie gegeben.‘“

Hartlieb, Vater zweier Söhne und stolzer Opa (Enkelin Ginevra kam im September 2021 zur Welt), wird das „Torneo delle Nazioni“ weiterorganisieren, „solange es die Gesundheit zulässt. Noch ist kein Ende in Sicht.“ Und wenn doch, dann stehen seine Söhne Manuel und Marco parat.