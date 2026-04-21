Musik begleitet Fabienne Velina seit ihrer Kindheit. Mit zehn Jahren beginnt sie, Gitarre zu spielen, später kommen Klavier und Gesang hinzu. Schon früh wird Musik für sie zu einem Ventil. „Ich konnte nie gut über meine Gefühle sprechen – aber ich konnte es singen“, sagt sie. Die Bühne beschreibt sie als ihren Schutzraum, in dem sie loslassen kann.

Nach der Schule arbeitet Velina, um sich ihre Träume zu finanzieren und bereist die Welt. Mit dem Rucksack geht es durch Portugal und Südfrankreich, mit dem Bus nach Skandinavien, später auch nach Los Angeles. Sie sammelt Eindrücke, kehrt zurück und arbeitet weiter – die Musik bleibt dabei ihre konstante Begleiterin.

Ein Wendepunkt folgt 2024: Der Regisseur Noam Brusilovsky entdeckt sie über Social Media und holt sie für das Projekt „Queerinthia“ ans Stadttheater Klagenfurt. Velina übernimmt die Hauptrolle als Sängerin und schreibt alle Songs für die Produktion selbst. Besonders für den Song „bunt“, der ihr eigenes Coming-out thematisiert, erntet sie große Aufmerksamkeit. „In dieser Zeit habe ich erstmals gespürt, dass ich wer bin und etwas zu sagen habe.“

Diese Erfahrung wirkt nach. In einer intensiven kreativen Phase entsteht ihr kommendes Album „Wohnzimmer“, das im Herbst erscheinen soll und einen bewussten Kontrast zu früheren Arbeiten setzt: lebensbejahender, vielleicht reifer. „Ich habe verstanden, dass Glück und Trauer Tür an Tür leben“, sagt Velina. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch im Refrain ihrer neuen Single „Abgedreht“ wider: „Das Leben schenkt dir Regen, also lerne, wie man darin tanzt.“

„Musik ist meine Sprache“, sagt Velina. Und die nutzt sie. Ihre Botschaft: sich nicht verstellen, sondern den eigenen Weg gehen. „Versuche nicht, wer anderer zu werden – du bist schon wer.“