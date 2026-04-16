Im Vorjahr kamen 800 Gäste, diesmal werden mindestens genauso viele erwartet. Bereits zum 15. Mal lädt die Lebenshilfe Kärnten am Freitagabend zum Inklusionsball nach Velden ein. Das Casino wird sich in eine Bühne für Lebensfreude, Vielfalt und gelebte Inklusion verwandeln – in diesem Jahr steht alles unter dem Motto: Golden Night – eine goldene Nacht. „Gold ist wertvoll, so wertvoll wie für uns ein gelungenes Miteinander ist. Der Ball zeigt, wie eine inklusive Gesellschaft aussehen kann“, sagt Conny Novak, die bei der Veranstaltung als Co-Moderatorin auf der Bühne steht. „Menschen mit und ohne Behinderung begegnen sich hier ohne Berührungsängste – und genau das macht diesen Abend so besonders“, betont Novak.

Seitenblicke

Die 44-Jährige hat selbst eine mehrfache Behinderung und erhält Assistenz von der Lebenshilfe. „Conny Novak ist ein Vorbild für Selbstbestimmung von Frauen mit Behinderung“, sagen Pressesprecherin Katharina Happe und ihre Kollegin Sabrina Stampfer. Bereits sieben Mal moderierte Novak gemeinsam mit Profi Martina Klementin den Ball. „Aufgeregt bin ich jedes Mal, aber das gehört dazu.“ Wie immer werden bei dem Ball auch Promis und Presse erwartet - inklusive einem Seitenblicke-Team. „Doch im Mittelpunkt steht die Begegnung auf Augenhöhe.“ Das ist Novak wichtig. Die gebürtige Radentheinerin wohnt bei der Lebenshilfe in Ferlach und gilt als mutige Kämpferin für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Erst im Vorjahr trat sie mit einem Appell an die Öffentlichkeit, den sie gerne jederzeit bekräftigt. „Gebt uns Menschen mit Behinderung eine Chance am Arbeitsmarkt. Lasst uns zeigen, was wir können.“

„Das ist nicht fair“

Wie hart der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung ist, weiß sie aus eigener Erfahrung. „Ich habe jahrelang in der Großküche einer Einrichtung gearbeitet und dafür nur 50 bis 60 Euro Taschengeld im Monat bekommen und war nicht einmal selbst sozialversichert, sondern bei den Eltern mitversichert. Das ist nicht fair.“ Mittlerweile ist Teilnehmerin des „Projekts 27“, eines Arbeitsintegrationsprojekts, bei dem sie angemessen entlohnt wird und versichert ist.

Aber nun wird nicht an die Arbeit gedacht, sondern gefeiert: Mit Ballkleid, Gold und Glitzer – und vor allem mit ganz viel Herz. „Es wird eine wunderbare Ballnacht werden.“ Einlass: 19 Uhr, Casineum Velden