Warum soll eine Außerirdische gerade dich mit auf ihren Planeten nehmen? Eine Frage, auf die viele Menschen wohl keine schlüssige Antwort hätten, jene von Heidi Köck war aber überzeugend. „Weil ich viel gereist bin und die unterschiedlichen Kulturen und deren Austausch kenne“, lautet die Antwort der 18-Jährigen, die damit – freilich in einer etwas ausführlicheren Variante – den AHS-Bundesfremdsprachenwettbewerb in Englisch gewann. Was ihre Fremdsprachenkenntnisse auf dieses Level hob? „Tatsächlich lese ich sehr viele Texte der klassischen Philologie, aber eben am liebsten in der englischen Übersetzung, die finde ich gelungener. Und dann freilich meine Eltern Herbert und Martina. Als Familie reisen wir sehr viel, da ist man auf Englisch angewiesen.“

Heidi Köck (rechts) siegte im EnglischWettbewerb © Lang-Heran

Die Tanzenberg-Schülerin sieht sich sonst eher „als durchschnittliche Schülerin, so ehrlich muss ich sein“. Nach der Matura soll es für die 18-Jährige zu einem Sprachenstudium an die Uni gehen – mit keinem geringeren Ziel als einer Professur. Und: Es soll auch wieder mehr in die Eishalle gehen, „denn die Schule hat mich in letzter Zeit das Eiskunstlaufen schon vernachlässigen lassen“.

Okesandra Bratko (Mitte) holte den zweiten Platz im Italienisch-Wettbewerb © Lang-Heran

Auch ein weiterer Podestplatz – in diesem Fall im Italienisch-Bewerb – ging nach Kärnten. Oleksandra Bratko kam vor vier Jahren als Flüchtling mit ihrer Mutter Inna nach Kärnten, der Vater verblieb in der Ukraine. Neben Deutsch lernte sie seither Italienisch und Spanisch. Und das augenscheinlich so gut, dass es bundesweit in den AHS nur einen einzigen Schüler gab, dessen Italienisch noch besser war. Wobei die Schülerin des Ingeborg Bachmann Gymnasiums auch noch Ukrainisch, Russisch und Englisch spricht. „Wir mussten über unseren Umgang mit der KI reflektieren und offenbar war ich überzeugend“, lacht Bratko. Auch für sie soll es nach der Matura an die Uni gehen. Ihr Ziel: „Internationales Business studieren und das mit meinen Sprachenkenntnissen kombinieren.“