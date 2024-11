Nach dem Nockisfest ist vor dem Nockisfest. Und daher startete am Mittwoch der Vorverkauf zu jener Party, die die Herzen vieler Kärntner Schlagerfans höher schlagen lassen wird. Von 19. bis 21. September findet 2025 das Fest der bekannten Nockis statt, wie das Management der Band jetzt bekanntgab. Auch der Ticketverkauf wurde bereits gestartet.

Doch damit Tickets nicht im „Blindflug“ gekauft werden müssen, gibt es bereits einen Vorgeschmack auf das Programm an den drei Tagen. Am Freitag, 19. September 2025, sorgen, auf vielfachen Publikumswunsch, die Grubertaler aus Tirol für ausgelassene Partystimmung. „Besonders freut es uns, dass Schlagerlegende Bata Illic mit seinem Megahit ,Michaela‘ erstmals an den Millstättersee kommt“, freut sich die Schlagerband. Nicht minder stimmungsgeladen soll es beim deutschen Schlagersänger Reiner Kirsten aus dem Schwarzwald werden.

Erstmals „Saturday Night Fever“

Der Samstag (20. September 2025) bringt mit den Calimeros die erfolgreichste Schlagerband aus der Schweiz auf die Bühne. Danach will Petra Frey für Schlagerpartystimmung sorgen. Ein besonderes Highlight, und das erstmals beim Nockisfest, wird die Show „Saturday Night Fever“, mit den großen Hits der 1970er- und frühen 1980er-Jahre: von den Bee Gees, Gloria Gaynor, Boney M., The Village People und vielen weiteren. Die akrobatischen Tanz-Einlagen in legendären, bunten und glitzernden Kostümen sowie die Stimmgewalt der Sängerinnen und Sänger nehmen die Partyfans auf eine außergewöhnliche Zeitreise mit. Marco Ventre wird durch das Programm der beiden Abendveranstaltungen führen.

Am Sonntag, dem 21. September 2025, gibt es wieder den traditionellen Frühschoppen, moderiert von Daniel Düsenflitz. Die Nockis als „Hausherren“ bilden an allen drei Tagen den krönenden Abschluss auf der Bühne.

