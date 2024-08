Mit Prominenten aus Kulinarik, Sport, Unterhaltung und Kultur steht die langjährige SOS-Kinderdorfunterstützerin Renate Zierler zugunsten SOS-Kinderdorf seit mehreren Jahren jeden Monat österreichweit an einem anderen am Herd. Es wird gekocht und ein Gericht findet sich zugunsten SOS-Kinderdorf ein Jahr lang auf der Speisekarte des jeweiligen Lokals.

Die österreichweite Kochaktion „Kulinarische Kindheitserinnerungen zugunsten SOS-Kinderdorf“ machte dieses Mal Halt im Ristorante La Storia in Rosegg bei Koch Roland Steiger. Gekocht und kredenzt wurde ein ganz spezieller Eintopf. Zubereitet, gekocht und geplaudert über Küche, Kindheit und Kinderdorf hat Familie Steiger mit Sänger Gottfried Würcher, Frontman der Schlagerband Nockis, mit Projektinitiatorin Renate Zierler, mit SOS-Kinderdorfleiter Gerald Stöckl und mit dem Vizebürgermeister von Rosegg, Michael Waldher.

Gerald Stöckl, Sabine und Roland Steiger, Gottfried Würcher und Renate Zierler (von links) © Sos Kinderdorf

„Wir stehen im diesjährigen Jubiläumsjahr, 75 Jahre SOS-Kinderdorf, nach wie vor vor riesigen Herausforderungen. Die Belastungspalette für Familien und ihre Kinder ist groß und unser Auftrag als SOS-Kinderdorf ist es zu schauen, was Kinder, Jugendliche und ihre Familien brauchen, um nicht in die Ausweglosigkeit zu schlittern“, so Gerald Stöckl, der hinzufügt: „Mit solchen Spendenprojekten wie die Kochaktion ermöglichen wir vielen Kindern, die bei uns ihr neues Zuhause haben, Dinge zu erleben, die sonst einfach nicht möglich wären.“ Mit der österreichweiten Aktion wurde bislang insgesamt eine Spendensumme von über 180.000 Euro gesammelt.