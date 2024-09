3500 Besucherinnen und Besucher täglich, mehr als 100 Mitglieder und Helfer der Feuerwehr Millstatt sowie Saisonverlängerung für die Tourismusbetriebe. Die gesamte Region rund um die Gemeinde Millstatt profitiert von dem dreitägigen Nockisfest und ist auch nach Ferienende im Hochbetrieb. Bereits in den vergangenen Tagen sind Fans angereist, um die Nockis rund um Gottfried Würcher bei Ausflügen zu treffen. Während die Fans mit der Schlagerband in der Region sowie in Slowenien, Italien oder der Steiermark unterwegs sind, laufen die Vorbereitungen für das kommende Wochenende am Gelände in Millstatt direkt an der Strandpromenade auf Hochtouren.

Mehr als 4000 Arbeitsstunden

„Seit 29 Jahren veranstalten wir nun das Nockisfest. 30 bis 40 Leute sind hier täglich mit dem Aufbau beschäftigt“, sagt Roland Marchetti, Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Millstatt am See. Er selbst beteiligt sich seit 25 Jahren organisatorisch am Fest. Marchetti: „Wir veranstalten das hier jetzt schon viele Jahre, kennen die Handgriffe und sind ein eingespieltes Team mit den Firmen, die uns teilweise schon jahrelang dabei unterstützen. Das Fest ist beliebt, wir müssen hier nichts neu erfinden, denn mehr wie ausverkauft sein, können wir nicht.“

Vergangenen Samstag startete der Aufbau, und gemeinsam mit den beteiligten Firmen wird bereits intensiv an Technik, Theken und dem VIP-Bereich gearbeitet. Am Wochenende sind dann zahlreiche Mitglieder und Helfer der Feuerwehr beim Fest im Einsatz. In Zahlen: Mehr als 4000 Arbeitsstunden leisten die Feuerwehrmitglieder für das Nockisfest, am Wochenende sind rund 90 Leute pro Abend im Einsatz. Zusätzlich zählt das Security-Personal noch rund 35 Leute und mehr als 30 Kellner bedienen die Gäste ebenfalls täglich.

Nockisfest verlängert die Saison

Der Profit aus der Arbeit kann sich sehen lassen: „Das Fest ist nahezu ausverkauft, es gibt nur noch Restplatzkarten. Zusätzlich profitiert davon die gesamte Region, vor allem vom Tourismusverband rund um das Team von Tanja Jamnig und den Betrieben bekommen wir viel Unterstützung und Wertschätzung“, so Marchetti weiter. Von Spittal über Seeboden bis teilweise nach Bad Kleinkirchheim sind Nockis-Fans in den Beherbergungsbetrieben untergebracht. „Das Nockisfest ist sehr buchungsrelevant. Für uns am Millstätter See ist dies ein ganz wichtiges Event, auch weil es von den Nockis überall transportiert wird“, sagt Jamnig.

Die Nockis rund um Gottfried Würcher ziehen zahlreiche Gäste in die Region © Kk/privat; Kk/privat

Nicht nur am Wochenende, sondern die gesamte Woche wird noch gebucht. Vom Saisonende ist noch keine Spur. Fürs Nockisfest eingerichtete Shuttlebusse am Freitag und Samstag erleichtert den Fans die An- und Abreise. „Die Nockisfest Besucher können so entspannt und bequem mit dem Bus anreisen und bei der Haltestelle direkt beim Festzelt aus- und einsteigen. Reservieren müssen die Gäste nicht, es kann direkt im Bus das Ticket gekauft werden“ so Jamnig weiter. Heuer neu ist der „Heimbringer-Bus“ vom Fest über Obermillstatt, Lammersdorf nach Matzelsdorf. Informationen zum Fahrplan sind unter www.postbus.at ersichtlich.

Programm am Wochenende

Vom Freitag, 13., bis Sonntag, 15. September, herrscht dann in Millstatt wieder „Nockisstimmung“ pur. Einlass ist Freitag und Samstag jeweils um 18 Uhr. Neben den Nockis treten Mela Rose, „Fantasy“, „Abbariginal“ und die „Ursprung Buam“ auf. Durch den Abend moderiert Marco Ventre. Am Sonntag findet dann ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit den „Hikos“, Silvia Kaufmann, dem „Kärntner Schilehrer Trio“ und den Nockis statt. Die Moderation übernimmt Alex Weber.