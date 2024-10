Freitagabend warfen Tausende Schülerinnen und Schüler in Kärnten ihre Schulsachen in eine Ecke und freuten sich über den Start der ersten Ferien des Schuljahres. Auch das Wetter scheint eine Pause zu brauchen, denn uns stehen in Kärnten – dank eines Hochdruckeinflusses – ein paar milde, sonnige Tage bevor. Wer beim morgendlichen Blick aus dem Fenster am Sonntag noch gegen eine graue Wand schaut, wohnt wahrscheinlich in Klagenfurt. „Im Klagenfurter Becken, aber auch in Völkermarkt und im Lavanttal fällt der Nebel noch zäher aus als sonst“, sagt Andreas Mansberger von Geosphere Austria (ehemals Zamg).