Ein Komet sorgte gestern Abend für ein Himmelsspektakel in Südösterreich. „C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas“ konnte am Himmel sehr zur Freude von Dutzenden Amateurastronomen und Interessierten mit freiem Auge gesichtet werden. Entdeckt wurde „Tsuchinshan-Atlas“ Anfang 2023 von Observatorien in China und Südafrika. Das Objekt stammt aus der Oortschen Wolke, einer kugelschalenförmigen Ansammlung von Objekten in den äußeren Bereichen des Sonnensystems, und umkreist die Sonne auf einer extrem lang gezogenen Bahn und ist daher auch selten sichtbar.

Auf Social Media zeigen viele User ihre Fotos:

Auch die KLZ-Leserinnen und Leser haben fleißig fotografiert:

Wer in der letzten Nacht kein Glück hatte, hat seine Chance allerdings noch nicht verpasst. Denn Experten gehen davon aus, dass der Komet in den nächsten Tagen, sofern das Wetter stimmt, gut zu sehen sein wird. „Noch steht der Komet in der helleren Dämmerung, das bessert sich aber rasch, sodass in zwei bis drei Tagen der Komet in seiner vollen Pracht zu sehen sein wird“, erklärte AZM-Obmann und Kometenspezialist Michael Jäger gegenüber der APA. Das beste Beobachtungsfenster dürfte direkt nach dem Vollmond am 17. Oktober sein.