„Eines vorweg: Es geht für die Jahreszeit viel zu mild weiter“, sagt Martin Ortner, Meteorologe der GeoSphere Austria. Verantwortlich für Höchsttemperaturen bis zu 20 Grad zu Beginn der vierten Oktoberwoche seien vor allem die warmen Nächte. Langjährige Durchschnittswerte für Klagenfurt wären Tiefsttemperaturen um die vier Grad und Maxima zwischen 13 und 14 Grad. „Bei den Tiefstwerten sind wir aktuell um die 10 Grad, also sechs Grad darüber, bei den Maxima sind wir zwei bis drei Grad zu warm. Dafür verantwortlich waren von Osttirol über Kärnten bis in die Steiermark Bewölkung und zähe Hochnebelfelder, die eine Abkühlung verhinderten“, erklärt Ortner.

Montag und Dienstag standen zudem unter dem Einfluss eines Hochdruckwetters. Damit brachte vor allem der Dienstag verbreitet von Osttirol bis in die Steiermark ausgesprochen sonniges und warmes Wetter. „Das wird sich ab Mittwoch ändern. Ein schwacher Tiefdruckeinfluss bringt feuchte Luft aus dem Süden, der vor allem südlich der Alpen Niederschlag bringen wird“, prognostiziert der Meteorologe.

Bewölkt und nass

Am Mittwoch werde es im Verlauf des Tages zunächst in Osttirol und danach in Oberkärnten zu regnen beginnen. „Bis zum Nachmittag wird der Niederschlag auch den Osten Kärntens erfassen. In der Steiermark bleibt es den ganzen Tag trüb, aber nur in den nördlichen Landesteilen ist mit Regenschauern zu rechnen, in weiten Teilen der Steiermark bleibt es am Mittwoch trocken“, so Ortner, der auch einen trüben Donnerstag von Osttirol über Kärnten bis in die Steiermark vorhersagt: „Gebietsweise ist dann überall mit zeitweise einsetzendem Regen zu rechnen.“ Der Donnerstag werde in der Steiermark der unbeständigste der nächsten Tage sein, sagt der Meteorologe.

Trend bleibt

Aber auch die trüben und verregneten Tage werden kaum Abkühlung bringen: „Der Temperaturtrend bleibt wohl bis Anfang November: Tiefstwerte um die 10 Grad und Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad.“ Laut Ortner werden am Wochenende in Osttirol und Oberkärnten jede Menge Wolken den Blick in den Himmel trüben, immer wieder sei hier auch mit Regenschauern zu rechnen. „In Unterkärnten und der Steiermark wird sich zäher Hochnebel halten, hier sind aber auch sonnige Auflockerungen im Tagesverlauf zu erwarten und es wird trocken bleiben.“