Fast schon spätsommerlich zeichnet sich das Wetter für die kommenden Tage ab. Temperaturen mit bis zu über 20 Grad in manchen Regionen der Steiermark prognostiziert Meteorologe Christian Pehsl von der Geosphere Austria. „Es geht wettertechnisch ein wenig auf und ab, die Sonne werden wir aber dennoch häufig zu Gesicht bekommen.“

Der Montag wird ähnlich dem Sonntag schön und großteils wolkenlos, nur über den Tälern und Niederungen kann in den Morgenstunden der Nebel noch die Sicht auf den blauen Himmel verdecken. 19 bis 20 Grad kündigen sich für den Wochenanfang an, ehe es am Dienstag wechselhafter wird. „Im oberen Murtal wird es am Nachmittag erste Regenschauer geben“, so Pehsl, mit großen Regenmengen sei aber nicht zu rechnen. Der Rest der Steiermark bleibt am Dienstag trocken, auch einige Sonnenstunden sind zu erwarten. Ein Südwestwind treibt die Temperaturen am Dienstag sogar noch etwas in die Höhe.

Regen meist nachts

In der Nacht auf Mittwoch breiten sich in der ganzen Steiermark Regenschauer aus, Pehsl hat dennoch gute Nachrichten: „Das schlechte Wetter beschränkt sich in der kommenden Woche primär auf die Nächte, untertags bleibt es generell eher freundlich.“ Donnerstag und Freitag beginnen ebenfalls mit gutem Wetter, erst im Verlauf des Tages zieht es vermehrt zu.