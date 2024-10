Durchaus abwechslungsreich präsentiert sich der Herbst im Moment in der gesamten Steiermark. „Und das wird auch so bleiben - zumindest bis Sonntag“, prognostiziert Geosphere–Meteorologe Martin Kulmer.

In den Niederungen und im Süden hält sich der Hochnebel hartnäckig, das trübe und feuchte Wetter bleibt uns auch am Freitag und Samstag erhalten. Unter der Hochnebeldecke kommen die Temperaturen vielerorts über 15 Grad nicht hinaus.

Ganz anders im Norden des Landes, da stellt sich wieder der Föhn ein und lässt die Temperaturen etwa im Ennstal oder im Gesäuse auf über 20 Grad klettern.

Sonnen-Intermezzo am Sonntag

„Wer draußen unterwegs sein möchte, einen Ausflug oder eine Wanderung plant, der erwischt am Sonntag den besten Tag“, so Kulmer. Da sollten sich der Frühnebel überall schnell auflösen und die Sonne gibt sich in der gesamten Steiermark ein Stelldichein.

Herbstsonne im ganzen Land am Sonntag © LR Stefan Ullreich aus Klagenfurt

Das freundliche Wetter sollte uns auch noch am Montag begleiten, bevor es dann am Dienstag wieder mehr und mehr zuzieht und sich die nächste Kaltfront ankündigt. „Ob wir dann gleich nahtlos ins klassische November-Grau wechseln, lässt sich aber noch nicht sagen, zurzeit ist das, was sich in der Wetterküche abspielt, sehr sprunghaft.“ betont Meteorologe Martin Kulmer.