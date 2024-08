„Wut-Debatte im Netz: Restaurant verlangt acht Euro für leeren Teller!“ titelt der Berliner Kurier in einem Bericht am Montag. Die Diskussion um jene acht Euro, die ein Kärntner Gastronom für einen Extra-Teller verlangt, zieht jetzt sogar Kreise bis Deutschland. Zahlreiche Medien, von der Bild-Zeitung über Focus Online bis hin zu T-Online berichten darüber. In Österreich ist das Thema ohnehin seit Tagen das Gesprächs- und Diskussionsthema Nummer eins. Und auch die Online-Foren sind voll von Diskussionen darüber, ob diese Zusatzgebühr gerechtfertigt oder einfach nur eine Abzocke sei.

Von „Riesenärger am Wörthersee“ spricht sogar der Stern, der sich mittlerweile ebenfalls in der Berichterstattung eingeschaltet hat - denn viele Kunden fühlten sich bestohlen. Der Gastronom selbst, der im Winter ein Lokal in der Klagenfurter Innenstadt betreibt, aber während des Sommers in die Villa Miralago in Pörtschach am Wörthersee übersiedelt ist, rechtfertigte sein Konzept damit, dass die gebühr für den Extra-Teller dazu beitragen würde, dass Gäste „die angebotenen Speisen und die damit verbundene Arbeit mehr wertschätzen“.