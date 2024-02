Einer der größten Vorzüge am Wohnen in Kärnten – mal abgesehen von Seen, Bergen und der frischen Luft – ist definitiv die Grenznähe. Als Mutter von zwei kleinen Kindern sind Reisen mit recht viel Aufwand und Organisation verbunden. Für den manchmal notwendigen Tapetenwechsel und den Genuss anderer Eindrücke reicht aber auch ein schneller Sprung zu den Nachbarn. Kurz für einen Spaziergang zum Jasna-See nach Kranjska Gora oder nach Tarvis zum Mittagessen. Ein bisserl länger zu einem Marktbesuch in Ljubljana, einer Ausstellung in Triest oder zum Sandburgenbauen nach Grado. Die Ziele sind vielfältig, die Möglichkeiten in Sachen Natur, Kultur, Sport und Kulinarik nahezu unbegrenzt. Da ist für Groß und Klein etwas dabei – und das ganz ohne aufwändiges Kofferpacken.

Papst kommt nach Venedig und Triest

Gleich zwei Mal können Gläubige heuer in Oberitalien einer Papstmesse beiwohnen. Ende April ist Franziskus in Venedig, im Juli dann in Triest. Hotels sind bereits gut gebucht.

100 Millionen Euro für Bahnhof Mestre

Ab Anfang 2025 soll der Bahnhof Venedig Mestre umfassend modernisiert werden. Erweiterte Barrierefreiheit, mehr Parkplätze und Geschäfte sowie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollen das Tor zur Lagunenstadt attraktiver und effizienter machen.

Fähre soll Dubrovnik mit Budva verbinden

Zwischen der kroatischen Küstenstadt Dubrovnik und dem Badeort Budva im benachbarten Montenegro soll es in diesem Sommer eine Schiffsverbindung für Touristen geben. Einen genauen Fahrplan für die Katamarane gibt es noch nicht.

Besonders romantische Orte in Italien

Schöne Plätze, atemberaubende Landschaften und enge Gassen gibt es in Italien zuhauf. Die zehn Orte in dieser Fotoserie sind jedoch besonders gut für Verliebte geeignet – auch, weil sie bislang großteils von Touristenmassen verschont geblieben sind.

Von der Malaria-Insel zum Ferienparadies

Der Österreicher Paul Kupelwieser verwandelte die Insel Brijuni vor der Küste Istriens Ende des 19. Jahrhunderts in einen mondänen Kurort, in dem sich Herrscher und Aristokraten tummelten.

Gleich sechs Inseln in Herzform

Die kroatische Insel Galešnjak wurde durch Google Earth weltberühmt, weil durch die Satellitenaufnahmen ihre Herzform sichtbar wurde. Aber sie ist nicht die einzige herzförmige Insel vor der kroatischen Küste.

