Sind Sie auch reif für die Insel? Dann lohnt sich ein Blick zum Nachbarn! Nachdem vor Kurzem bekannt wurde, dass ein kroatisches Eiland zum Verkauf steht, wird nun die Muschelinsel vor Lignano versteigert. Wenn Sie also das nötige Kleingeld haben, könnten Sie womöglich bald die Füße in den eigenen Sand stecken. Für den Rest von uns heißt es weiter träumen und das Leben auf Ausflügen und Reisen in den Süden zu genießen. Praktische Tipps und Inspiration finden Sie wie immer in diesem Newsletter. Auf bald am Meer!

Insel vor Lignano wird versteigert

Die Isola della Marinetta, bei Urlaubern besser bekannt als Muschelinsel, kommt Anfang Februar unter den Hammer. Das Mindestgebot liegt bei rund 3,2 Millionen Euro.

Hollywood-Star tritt bei Musikfestival auf

Oscar-Preisträger Russell Crowe gibt sich in der italienischen Küstenstadt Sanremo die Ehre. Der Gladiator ist aber nicht wegen seiner schauspielerischen Leistungen eingeladen, sondern wird als Blues-Musiker auf der Bühne stehen.

Ein „Wunder“ in Slowenien

Ein seltenes Ereignis feiern die Eltern und die Universitätsklinik in Ljubljana: Am Wochenende kamen vier gesunde Buben bei Vierlingsgeburt zur Welt. 2015 gab es zum letzten Mal Vierlinge in Slowenien.

Vier gesunde Buben erblickten das Licht der Welt © Facebook Ukc Ljubljana

Sieben Millionen Euro für Thermalbad

Arta Terme bei Tolmezzo, nur wenige Kilometer hinter der österreichischen Grenze, war schon zur Römerzeit als Kurort bekannt. Nun erstrahlt das Bad in neuem Glanz. Doch die Betreiber bangen wegen der Plöckenpass-Sperre um Gäste aus Kärnten.

Venedig bittet Tagestouristen zur Kassa

Künftig müssen Besucher einen QR-Code über eine Internetseite abrufen, den sie bei Kontrollen vorzeigen müssen. Damit wird die Zahlung des Beitrags oder der Befreiung bescheinigt. Die Zugangsgebühr wird an 29 Tagen im Jahr fällig.

Riminis Schönheit eröffnet sich im Winter

Um dem Ruf als Italo-Ballermann entgegenzuwirken, setzt Rimini vermehrt auf sein kulturelles und gastronomisches Potenzial. Der Plan geht auf, weshalb ein Besuch in der kalten Jahreszeit lohnt.

Früher Inspirationsquelle, heute ein verlorener Ort

Ein Turm und ein paar Mauerreste erinnern an das einst prächtige Schloss Kalc in Slowenien. Es soll einen Autor zu einer sagenhaften Erzählung inspiriert haben. Der Lost Place wird oft links liegen gelassen, dabei ist er frei zugänglich.