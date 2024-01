Der australische Filmschauspieler Russell Crowe wird Anfang Februar in Italien auftreten. Diesmal allerdings nicht als Gladiator im Kolosseum, wie seine erfolgreichste Filmrolle vielleicht vermuten lässt. Die Fans des Australiers dürfen sich trotzdem auf einen kolossalen Auftritt des Superstars freuen: Crowe wird Gast des diesjährigen „Festival della musica italiana“ – dem Sanremo Musik Festival – sein.

Crowe wird als Blues-Musiker bei der populären Veranstaltung auftreten, die Anfang Februar an der italienischen Riviera stattfindet. „Er kommt, um als Sänger aufzutreten“, sagte der künstlerische Leiter des Festivals, Amedeo Sebastiani gegenüber dem italienischen TV-Sender Rai 2. Laut Sebastiani betätige sich der Schauspieler Russel Crowe schon lange auch als Musiker: „Er ist in der Blueswelt sehr beliebt.“

„Indoor Garden Party“

Crowe dreht derzeit noch einen Film in Australien, die Dreharbeiten enden am 6. Februar. Einen Tag später wird er nach Italien kommen und am 8. Februar beim Sanremo Musik Festival auftreten, wie auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in „Gladiator“ bekannt wurde, gründete in den 1980er-Jahren seine erste Band, später prägte vor allem die Zusammenarbeit mit dem kanadischen Gitarristen und Sänger Alan Doyle seine musikalische Karriere. Mit der vor einigen Jahren gegründeten Band „Indoor Garden Party“ trat er im vergangenen Sommer erfolgreich in Bologna bei einem Benefizkonzert für die Flutopfer in der Region Emilia-Romagna auf.

Das Festival von Sanremo findet vom 6. bis 10. Februar statt. Der Gewinner wird Italien beim Eurovision Song Contest im Mai vertreten. Das Festival war schon in der Vergangenheit ein Sprungbrett für Musiker wie Eros Ramazzotti, Laura Pausini oder Maneskin.