Wer ausgefallene Immobilien sucht, wird derzeit immer wieder in Kroatien fündig. Erst kürzlich wurde eine Insel in der Bucht von Mali Ston, unweit von Dubrovnik zum Verkauf angeboten. Nun sucht in Dubrovnik ein ungewöhnliches Objekt, das wegen seiner mittelalterlichen Anmutung vor allem Fans der Serie „Game of thrones“ begeistern könnte, neue Besitzer. Eine steinerne Kapelle aus dem Jahr 1882, mitten im Wohngebiet des Stadtviertels Lapad in Dubrovnik wird für 120.000 Euro plus drei Prozent Vermittlungsprovision von einer Immobilienagentur angeboten.

Die Kapelle „Mater Delorosa“ wurde zu einem 25 Quadratmeter großen Ferien-Apartment umgebaut und soll über Wasser und Stromanschluss verfügen. „Eine außergewöhnliche Möglichkeit: Verbinden Sie sich mit dieser Immobilie dauerhaft mit Dubrovnik“, schreibt die Agentur in der Verkaufsanzeige auf ihrer Website.

Diese Kapelle wird verkauft © Screenshot Google Streetview

„In Kroatien ist alles möglich“

Anrainer zeigen sich gegenüber dem kroatischen Nachrichtenportal RTL Danas schockiert darüber, dass der sakrale Bau zweckentfremdet wurde und nun verkauft werden soll. „Bei uns ist alles möglich. Irgendwann wird man noch die Kirche des Heiligen Blasius verkaufen“, sagte ein Anrainer im Interview. „Das ist nicht normal“, pflichtete ihm sein Nachbar bei. Die Kirche des Heiligen Blasius ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der historischen Altstadt.

Tatsächlich ist es nicht der erste Verkauf einer Kapelle in Dubrovnik. Bereits vor Jahrzehnten wurde dort eine Kapelle zum Sitz einer chemischen Reinigung. Auch die aktuelle Immobilie wurde schon 2020 angeboten, damals wollten sich die Besitzer noch mit einem Pkw als Eintausch begnügen, nun werden 4.800 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Begründet wird der Entschluss zum Verkauf laut Medienberichten durch die Familie damit, dass sich weder die Stadt noch die Kirche an den Kosten der Renovierung beteiligen wollten.