Schlechte Nachrichten für Tagesgäste, Urlauber und Einheimische, die in Italien gerne Kaffee trinken. Der Espresso/Macchiato wird in Friaul-Julisch Venetien erneut um zehn Cent teurer. Derzeit kostet eine Tasse durchschnittlich 1,30 Euro. „Als der Euro eingeführt wurde, lag der Durchschnittspreis bei 85 Cent. Seither gibt es jedes Jahr Erhöhungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Preis in den nächsten Jahren auf 1,80 Euro steigen wird“, sagte ein Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes „Fipe“ der italienischen Tageszeitung „Il Gazzettino“.