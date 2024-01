Servus, Srečno, Ciao!

Muss jetzt alles raus? Nach einer Insel in Dalmatien und einer Insel vor Lignano ist dieser Tage wieder eine spektakuläre Immobilie in Adria-Nähe auf den Markt gekommen: In Dubrovnik steht eine zur Ferienwohnung umgebaute Kapelle zum Verkauf. Leider konnten wir keine Fotos aus dem Inneren des profanierten Gotteshauses auftreiben. Ich habe zu diesem Zweck natürlich sofort eine Dienstreise nach Dubrovnik beantragt, die aber wohl nicht genehmigt wird. Sollte ich mich irren, steht der Ausdruck der Freude darüber schon jetzt fest: Halleluja!

Italien, das Land der Radarfallen

Italien ist Europameister, wenn es um Anzahl und Dichte der Radarfallen. Weil jetzt einige „Blitzer“ zerstört wurden, ist eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Geschwindigkeitskontrollen entbrannt. Dienen sie wirklich der Sicherheit oder nur dem Abkassieren?

Grado wälzt ehrgeizige Pläne

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal geht es u. a. um zwei Großprojekte: Die Gemeinde will die Wasserversorgung verbessern und die Altstadt samt Lagune zum UNESCO-Welterbe erklären lassen.

Kaffee, Liegen und Sonnenschirme teurer

Das Rennen um die besten Plätze an den Stränden in Lignano hat begonnen: Seit wenigen Tagen kann man Liegen und Schirme für die heurige Saison reservieren. Sie sind teurer geworden. Preiserhöhungen hat es in Friaul-Julisch Venetien auch beim Kaffee gegeben.

Vorschriften für Wintersportler in Italien

Haftpflicht ist Pflicht! Auf und abseits von Skipisten gelten in Italien ab 2022 strenge Regeln, deren Einhaltung auch kontrolliert wird. Andernfalls drohen empfindliche Strafen. Wir haben zusammengefasst, was Wintersportler beachten müssen.

Ein Haus in Kroatien um 13 Cent

Die kroatische Gemeinde Legrad – sie liegt an der Grenze zu Ungarn am Zusammenfluss von Mur und Drau – wirbt um neue Einwohner. Sie bietet deshalb Häuser und Grundstücke zum Schleuderpreis an. Das Angebot hat aber einen Haken.

Italien stellt die Alpenstadt des Jahres

Cuneo ist die Alpenstadt des Jahres 2024. Die Stadt im Piemont hat rund 56.000 Einwohner und liegt auf einem dreieckigen Plateau zwischen den Flüssen Stura und Gesso wie ein „Cuneo“, ein Keil.

Jetzt blüht die „Rosa di Gorizia“

Von Gorozia über Kötschach zum Weissensee: „Rosenkavalier“ und Spitzenkoch Hannes Müller stellt uns mit der „Rosa di Gorizia“ das wohl schönste Gemüse der Welt vor und verrät ein tolles Rezept für alle ambitionierten Hobbyköche.

Die Anrainer sind vom geplanten Verkauf der Kapelle nicht begeistert © Google Street View

Kapelle wurde zur Ferienwohnung

In Dubrovnik wurde die Kapelle „Mater Delorosa“ zu einer 25 Quadratmeter großen Ferienwohnung mit Wasser- und Stromanschluss umgebaut. Sie steht nun um 120.000 Euro zum Verkauf. Leider zeigt der Makler im Internet nur Fotos von außen her.