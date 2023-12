S­tört Sie das Gerede von der angeblich „stillsten Zeit des Jahres“ auch? Nicht verzagen! Es gibt tatsächlich noch stille Orte (Örtchen sowieso), zum Beispiel das verlassene Dorf Dolovo auf der kroatischen Insel Krk. Es ist nur zu Fuß erreichbar und kommt ganz ohne Weihnachtsbeleuchtung aus. 1880 hatte der Ort 128 Einwohner, 1974 waren es vier, heute sind es null. Stiller geht’s nimmer. Gute Unterhaltung mit unseren nicht immer ganz so stillen vorweihnachtlichen News und Tipps aus dem nahen Süden!

Gute Restaurant-Nachrichten aus Grado

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren in Grado. Für die Kleine Zeitung schreibt er regelmäßig über den Alltag auf seiner „romantischen“ Lieblingsinsel. Diesmal freut er sich über wieder geöffnete Lokale und die Feuerwehr.

Auch Italiener schwärmen von Udine

Alle Jahre wieder listet die Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ die italienischen Städte mit der höchsten Lebensqualität auf. Heuer führen zum ersten Mal die Stadt und die Provinz Udine in Friaul-Julisch Venetien die Wertung an. Die Provinz (entspricht einem österreichischen Bezirk) Udine beginnt an der Grenze zu Kärnten bei Tarvis und reicht bis Lignano.

Jetzt kann jeder ein Hotel in Grado bauen

Lignano, Triest oder doch ein Haus in Grado? Spielerisch können sich Oberitalien-Fans nun jeden Traum erfüllen. Ein Einkaufszentrum hat das erste Friaul-Monopoly auf den Markt gebracht. Die erste Auflage war nach wenigen Stunden vergriffen.

Stimmungsvoller Advent am Meer

Es glitzert und funkelt im Küstenstädtchen Opatija. Das alte Seebad der Habsburger hat sich für den Advent herausgeputzt. Das Programm ist bunt. Dazu gibt es „Fritule“, die für Kroatien typischen frittierten Teigtaschen.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Slowenien

Von den Alpen bis zur Adria ist die Vorfreude auf das Christkind groß. Ungeduldig? Dann lohnt sich zur stimmungsvollen Ablenkung ein Abstecher in den nahen Süden. Wir haben für Sie die 14 schönsten Weihnachtsmärkte in Slowenien besucht.

In Jesolo wird wieder auf Sand gebaut

Bis zum 7. Januar sind im norditalienischen Jesolo 13 Sandkrippen internationaler Künstler zu bewundern. Für die Ausstellung auf der Piazza Brescia wurden 1.000 Quadratmeter Sand „verarbeitet“.

„Prosciutto kann man immer essen“

Im italienischen San Daniele produzieren Lorenzo Bagatto und sein Vater Dante den berühmten Rohschinken noch ohne großen Konzern im Hintergrund. Wir haben die Manufaktur der Familie besucht.

Flavio Briatore kauft Traditionslokal

Das traditionsreiche Restaurant „El Camineto“ im italienischen Cortina d’Ampezzo wurde vom ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore übernommen. Nicht alle Nachbarn sind begeistert. Die Einheimischen befürchten, dass das Restaurant zu einem Treffpunkt der „Superreichen“ wird.

Wo die Gondeln wirklich Trauer tragen

Im Naturpark rund um den Fluss Sile bei Venedig liegt ein ganz besonderer Friedhof. Streikende Arbeiter haben dort in den 1970er-Jahren Lastkähne und andere Boote versenkt – ein mehr als bizarres Fotomotiv.