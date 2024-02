Wer auf einer österreichischen Autobahn verkehrt, weiß spätestens nach dem zweiten Überkopfwegweiser mit der entsprechenden „Werbung“: Jetzt muss die neue Vignette picken! In Slowenien wird das anders gehandhabt, was man nicht oft genug wiederholen kann (ich bin leider auch schon eingefahren). Dort gilt die Jahresvignette zwölf Monate ab Kaufdatum. Gute Fahrt und gute Unterhaltung mit unseren hoffentlich ebenfalls guten Gründen für Reisen in den Süden!

Sting und Rod Stewart kommen nach Ljubljana

Slowenien freut sich auf zwei Megastars: Rod Stewart und Sting treten im Mai vor jeweils bis zu 14.500 Fans in der Arena Stožice in Ljubljana auf. Rod Stewart konzertiert am 19. Mai, Sting am 29.

👉 Es gibt noch Tickets

Ryanair baut Flughafen Triest zum Drehkreuz aus

Die irische Billigfluglinie Ryanair baut den Flughafen Triest in Ronchi dei Legionari zu seinem neuen Drehkreuz in Norditalien aus. Sie investiert 100 Millionen Euro und fliegt neue Destinationen an. Es geht u. a. nach Berlin, Paris, Krakau, Sevilla und Brindisi.

👉 100 Millionen Euro werden investiert

Britische Presse warnt vor Urlaub in Kroatien

Epidemiologen stellten eine Häufung von Darminfektionen nach Kroatien-Urlauben fest. Britische Medien warnen nun vor Parasiten in Istrien. Muss man im Sommerurlaub in Kroatien um seine Gesundheit fürchten? Eine österreichische Expertin beruhigt.

👉 Aufregung um „Gefahr“ im Pool

Karneval im Zeichen von Marco Polo

In Venedig hat der Karneval begonnen. Gefeiert wird heuer unter dem Motto „Gen Osten: Die unglaubliche Reise des Marco Polo“. Bis 13. Februar erwartet man zehntausende Touristen in der Lagunenstadt.

👉 Prächtige Masken

© IMAGO / Arnulf Hettrich

In Rijeka ist der Fasching besonders schrill

Die Straßen der kroatischen Hafenstadt Rijeka sind Bühne für ein farbenfrohes Spektakel, das mit 10.000 Maskierten mehr als 120.000 Besucher anlockt. Höhepunkt ist der Umzug – er dauert bis zu acht Stunden – am 11. Februar.

👉 Fast wie der Karneval in Rio

© www.visitrijeka.hr

Diese essbaren Kunstwerke sind hochdekoriert

Es ist schwer, Genüsse in Worte zu fassen, die aus Sphären stammen, die mit der normalen Kochkunst nicht vergleichbar sind. So ist es unserer Kollegin Elisabeth Tschernitz-Berger nach ihrem Besuch in der Trattoria Agli Amici 1887 in Godia bei Udine ergangen, die als bestes Restaurant in Friaul-Julisch Venetien gilt.

👉 Mehr als Fine Dining

Italien bekommt einen „Orient-Express“

2024 soll der Luxuszug „La Dolce Vita“ seinen Betrieb aufnehmen. Angefahren werden auf unterschiedlichen Routen nicht nur italienische Städte wie Rom, Venedig und Palermo, sondern auch Nizza, Paris, Split und Istanbul.

👉 Verpflegung auf Fünf-Sterne-Niveau