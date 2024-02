Während die Kärntner diese Woche an so manchem Nachmittag in der warmen Sonne bei Plusgraden im Freien saßen, konnte man im sonst so warmen Süden ein eisiges Naturspektakel beobachten. Die Adria im Golf von Triest war in den Morgenstunden mit einer Eisschicht bedeckt - und das erstmals seit einem Vierteljahrhundert.

„Ein dünner Schleier aus Oberflächeneis bedeckt heute Morgen das Wasser vor Miramare und bietet unseren Mitarbeitern, die zusammen mit Forschern des National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics (OGS) an Überwachungsaktivitäten im Golf beteiligt sind, ein Schauspiel eindrucksvoller Lichtbrechungen“, postete das Institut „Area Marina Protetta Miramare“ auf seiner Facebook-Seite.

Nebel und Windstille

Eis auf der Adria ist ein seltenes Schauspiel geworden, wie Primorski Dnevnik berichtet, war das am 25. Januar 1999 in Triest das letzte Mal der Fall. Die Wetterlage soll damals ähnlich wie diese Woche gewesen sein: Anhaltend niedrige Temperaturen und eine hartnäckige Nebelschicht, die seit mehreren Tagen über der Bucht von Miramare lag und die Sonnenstrahlen blockierte.

Laut Alexander Hedenig, Meteorologe der GeoSphere Austria, wurde das Phänomen auch deshalb begünstigt, weil die typische Bora fehlte: “Es war windstill und das Meer völlig ruhig, dadurch konnte sich eine dünne Eisschicht aus Süßwasser an der Oberfläche des Salzwassers bilden.“ Das Meer selbst dürfte kaum abgekühlt sein, denn an der Wetterstation an der Mole von Triest wurden dieser Tage nur Tiefstwerte von plus einem Grad gemessen: „Es muss sich deshalb um ein sehr lokales Ereignis in der Bucht bei Miramare gehandelt haben“, sagt Hedenig.

Kristalle bilden sich auf Schneedecke © © Foto Peter Melbinger

Kristalle

Ähnliche Phänomene können auch Abseits von Gewässern auftreten, wenn sich auf einer Schneedecke neue Eiskristalle bilden, die dann in der Sonne glitzern. Diese Kristalle können bei stabilen Wetterlagen auch eine Länge von bis zu zehn Zentimetern erreichen. Beobachten könne man das auch in Kühllagern, erklärt Hedenig: „Es ist der gleiche Prozess wie bei Reif. Der Fachbegriff dafür lautet Resublimation, wenn Luftfeuchtigkeit aufgrund der Kälte spontan kristallisiert.“