Die italienische Polizei hat am Dienstagabend zwei Autodiebe geschnappt: Die Männer wollten mit den zwei gestohlenen Lkw ins Ausland flüchten. Ein Lastkraftwagen wurde am Montag in Ravenna als gestohlen gemeldet, der andere in Pesaro. Die Fahrer wurden laut dem italienischen Internetportal „Friuli Oggi“ in Fahrtrichtung Österreich und Slowenien gefasst.

Zahlreiche Anzeigen

Beide Männer stammen aus Campobasso, einer ist 54, der andere 65 Jahre alt. Sie fuhren mit den zwei gestohlenen Iveco Daily auf der A23, wo sie auf Höhe Ugovizza von einer Streife im Rahmen einer Routinekontrolle überprüft wurden. Dabei fielen die gefälschten Nummerntafeln auf. Auch die Fahrzeugpapiere waren falsch. Die Männer werden wegen Diebstahls, Unterschlagung und der Benutzung falscher Dokumente angezeigt.