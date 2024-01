Sie sind die Männer hinter „Sailing“ und „Desert Rose“, hinter „Da Ya Think I’m Sexy?“ und „Fields of Gold“, hinter „Baby Jane“ und „Roxanne“ - und im Mai besuchen die beiden Musiker Sloweniens Hauptstadt Ljubljana: Rod Stewart und Sting.

Am 19. Mai gibt sich Rod Stewart mit seiner „One Last Time“-Tour die Ehre, er spielt in der Arena Stožice, in der rund 14.500 Menschen Platz finden. Der Brite feierte vor Kurzem seinen 79. Geburtstag. Stewart ist das jüngste von fünf Kindern. Während seiner rund sechs Jahrzehnte im Rampenlicht hat er immer wieder seine Brüder Don und Bob sowie seine Schwestern Mary und Peggy dafür gelobt, dass sie sich in seiner Jugend immer um ihn gekümmert haben. Dabei verwies er beispielsweise auf das Waschen seiner dreckigen Unterhosen nach dem Fußballtraining.

Sting besuchte letztes Jahr Klagenfurt und gab ein Konzert in der 28 Black Arena (Wörthersee Stadion), heuer ist Ljubljana an der Reihe. Am 29. Mai gibt der „Englishman“ ebenfalls in der Arena Stožice seine besten und neuesten Hits zum Besten. Zwei Tage tritt er in Zagreb auf, zwei Tage danach führt ihn seine Tour, die einfach den Namen „Sting 2024“ trägt, nach Budapest

Karten für die beiden Konzerte gibt es auf Oeticket.