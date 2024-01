Im Zeichen des legendären Reisenden Marco Polo (1254-1324) hat in Venedig der traditionsreiche Karneval begonnen. Unter dem Motto „Gen Osten: Die unglaubliche Reise des Marco Polo“ stehen dieses Jahr die Festivitäten in der italienischen Lagunenstadt, die bis zum Faschingsdienstag am 13. Februar zehntausende Touristen in die Lagunenstadt locken werden. Dabei wird der Seefahrer und Entdecker Marco Polo geehrt, der vor 700 Jahren starb.

Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Etappen von Marco Polos Leben sowie seine Ankunft am Hof des Großkhans in China. Die Regie der Ausgabe 2024 des Karnevals von Venedig betreut erneut Massimo Checchetto, künstlerischer Leiter und Bühnenbildner des venezianischen Opernhauses La Fenice. Er wird die Lagunenstadt in ein Fantasieland verwandeln, in dem die Zivilisationen und Kulturen, denen Marco Polo begegnete, lebendig werden.

Prozession als großes Spektakel

„Der Karneval bietet die Gelegenheit, in die Geschichte des jungen Venezianers Marco Polo einzutauchen, die sich zwischen Realität und Fantasie entfaltet und eine faszinierende Erzählung darstellt, die uns auch heute noch fesselt“, so Bürgermeister Luigi Brugnaro.

Zu den Karnevalsfeiern gehören Vorführungen unter freiem Himmel sowie abendliche Maskenbälle. Für Sonntag wurde eine Prozession traditioneller Boote auf dem Canal Grande bis zur Rialto-Brücke organisiert. Zu dem Spektakel werden tausende Touristen erwartet.

Die besten Bilder vom Karneval in Venedig:

Die Veranstalter rechnen während der zwei Wochen Ausnahmezustand wieder mit Hunderttausenden Besuchern. Viele strömen vor allem wegen der prächtigen Masken und bunten Kostüme, für die der Karneval bekannt ist, in die Stadt.

Der Karneval in Venedig soll erstmals 1162 stattgefunden haben. Nachdem er jahrzehntelang nicht mehr gefeiert worden war, belebte man die Tradition 1980 wieder. Ausgehend von den italienischen Fürstenhöfen entwickelten sich seit dem Spätmittelalter immer prunkvollere Formen des Karnevals in Italien. Im Allgemeinen dauerte das Fest von Epiphania (6. Jänner) bis zum Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch. Inzwischen wird der Karneval offiziell zehn Tage vor Aschermittwoch an einem Sonntag eröffnet.