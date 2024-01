Ein 72-jähriger Mann aus Österreich rutschte am Mittwoch gegen 12.30 Uhr bei Holzarbeiten in Matrei in Osttirol am Waldboden aus. Er stürzte rund 30 Meter ab und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Da er kein Mobiltelefon bei sich hatte, rief er um Hilfe.

Nach etwa einer Stunde wurden die Hilfeschreie durch einen Passanten gehört und die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Verletzte wurde mittels Tau geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.