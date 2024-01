Am Silvesterabend kam es in Kötschach-Mauthen in der Nähe eines Bildstocks zu einer gewaltigen Explosion. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ausgeforscht: Der 45-jährige Mann aus dem Bezirk Hermagor steht im Verdacht, am besagten Abend sechs pyrotechnische Knallkörper aneinander geklebt und diese gegen 18.25 Uhr auf dem sogenannten „Maria-Schnee-Hügel“ oberhalb von Mauthen vor einem Bildstock angezündet zu haben. Durch die Druckwelle wurde das Dach des Bildstocks leicht angehoben und das Mauerwerk beschädigt. Der Mann wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt.