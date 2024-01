An das Eiskratzen haben sich Autofahrer aus Kärnten in letzter Zeit und nach einem sehr milden Dezember bereits wieder gewöhnt. Nun liegt das Eis allerdings auch wieder auf der Straße. In der Nacht auf Donnerstag kommt es ab Mitternacht zu leichten bis mäßigen Regenschauern, davor gibt es vor allem in den Karnischen Alpen und den Karawanken schon etwas Niederschlag bei einer Schneefallgrenze von 1300 bis 1800 Metern. „Die Böden sind in den Tälern und im Becken zu Beginn des Niederschlags vielfach eiskalt, damit ist streckenweise mit gefrierendem Regen und Straßenglätte zu rechnen“, warnt der Wetterdienst GeoSphere Austria am Abend.

Die Temperaturen sinken auf null bis minus drei Grad, stellenweise auch noch etwas tiefer. Der Donnerstag beginnt regnerisch. In den Tälern und im Becken sind weiterhin gefrierender Regen und Straßenglätte zu befürchten. Die Meteorologen waren vor erhöhter Unfallgefahr durch die auftretende Glätte sowie lokale Beeinträchtigungen im Straßenverkehr auf Geh- und Radwegen. „Prüfen Sie Ihr Fahrzeug auf Wintertauglichkeit, passen Sie die Fahrgeschwindigkeit den Verhältnissen an und planen Sie Einschränkungen bzw. Verzögerungen im Straßenverkehr durch erhöhte Unfallgefahr ein“, heißt es von GeoSphere.

Sonne am Nachmittag

Gegen Mittag schaut es an der Wetterfront wieder etwas besser aus. Der Regen zieht rasch nach Osten ab und es zeigt sich abseits der Berge zum Teil länger die Sonne. In vielen Regionen bleibt sie aber die meiste Zeit im Hintergrund. Am Nachmittag liegen die Temperaturen meist zwischen drei und sieben Grad, am mildesten wird es in Lagen um 800 Metern Höhe mit Sonne.