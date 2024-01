Gleich doppelt dumm gelaufen ist ein versuchter Drogenverkauf für zwei slowenische Männer am Samstag in Kärnten. Nicht nur werden der 41- und 29-Jährige wegen Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt, sondern auch wegen versuchten Betrugs.

Nach umfangreichen Ermittlungen des operativen Kriminaldienstes des Villacher Stadtpolizeikommandos ertappte dieses in Zusammenarbeit mit Kräften der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität am Samstag gegen 22 Uhr in Villach die zwei Männer im Alter von 41 und 29 Jahren beim Verkauf von Suchtmitteln auf frischer Tat. Einer der Männer war im Besitz von zwei Päckchen, gefüllt mit mehreren hundert Gramm braunem und rund hundert Gramm weißem Pulver. Die Beamten stellten die Suchtmittel sicher und nahmen die Männer, beide slowenische Staatsbürger, vorläufig fest.

Bei der Überprüfung der Suchmittel wurde festgestellt, dass die Päckchen so präpariert waren, dass sich lediglich an der Oberfläche Kleinmengen von Kokain und Heroin befanden, jedoch darunter eine andere Substanz befand. Dem beabsichtigten Empfänger sollte so vorgetäuscht werden, dass es sich beim gesamten pulverförmigen Inhalt des Päckchens um Suchtmittel handelt, was jedoch nicht der Fall war.