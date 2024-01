Ein anonymer Hinweis brachte die Villacher Polizei am Samstag gegen 13.15 Uhr auf die Spur zweier slowenischer Drogendealer. Der Anrufer erklärte den Beamten, dass die zwei Männer in Villach-St. Martin größere Mengen an Heroin und Kokain verkaufen würden. Umgehend wurden mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos entsandt.

Im Bereich des Waldfriedhofs wurden schließlich zwei Personen (18 und 25 Jahre alt) entdeckt, auf die die Beschreibung des Hinweisgebers passte. Der 25-Jährige übergab den Beamten zwei vakuumierte Päckchen, in denen sich 220 Gramm Heroin und 65 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von mehreren zehntausend Euro befanden.

Die zwei Männer wurden festgenommen und von Kriminalbeamten des Stadtpolizeikommandos Villach einvernommen. Der 25-Jährige ist geständig und wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 18-Jährige wurde nach der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.