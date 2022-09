Aufgrund der demografischen Entwicklung hat sich die Pflege zu einer der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen entwickelt. Deshalb hat das Land Kärnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte in diesem Bereich umgesetzt. In der heutigen Regierungssitzung wurden wichtige Beschlüsse gefasst, die u. a. eine Personalaufstockung von 56 Vollzeitkräften im Heimbereich vorsieht.