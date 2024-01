Ein Kärntner war am Dienstag mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Tauernautobahn (A 10) im Bereich Zederhaus in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zeigte der Alkovortest 0,34 Promille an. Zusätzlich wurde ein Drogenspeichelvortest durchgeführt. Dieser war positiv auf Kokain, THC und Amphetamine. Nach einer Untersuchung durch den Sprengelarzt wurde die Fahruntauglichkeit diagnostiziert, weshalb dem Lenker der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Er wird der zuständigen Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht.