Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag auf der Südautobahn bei Krumpendorf ab: Eine Polizeistreife wollte kurz vor Mitternacht zwei Pkw, die bei der Wörtherseerast auf die A2 auffuhren, anhalten und kontrollieren. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, beschleunigten die beiden Fahrzeuge plötzlich, fuhren über die Abfahrt Krumpendorf ab und flüchteten auf der L74 in Richtung Moosburg.

Im Zuge einer örtlichen Fahndung konnte einer der Pkw in Moosburg neben einem Gehöft verlassen aufgefunden werden. Kurz darauf auch der zweite im Bereich von Vögelitz, Gemeinde Moosburg. In diesem Fall wurden auch die beiden flüchtigen Insassen aufgegriffen. Im zweiten Pkw, in dem starker Cannabis-Geruch wahrgenommen wurde, konnte eine geringe Suchtmittelmenge, sowie diverse Suchtmittelutensilien sichergestellt werden. Der Lenker, ein 24-jähriger Klagenfurter, ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. „Weitere Ermittlungen zu den Insassen des ersten Pkw sowie Ermittlungen zur Herkunft der Suchtmittel folgen“, teilt die Polizei mit.

Fahrerflüchtiger alkoholisiert unterwegs

Ein anderer Fall von Fahrerflucht wird unterdessen aus Feistritz/Drau gemeldet: Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Feistritz gerufen. Die Zweitbeteiligte wartete vor Ort und gab das Kennzeichen sowie die Fluchtrichtung des anderen Pkw bekannt. Der Zulassungsbesitzer, ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit, wurde schließlich zu Fuß im Ortsgebiet von Feistritz angetroffen. Er gab an, sein Fahrzeug in der Nähe abgestellt zu haben. „Bei ihm konnte eindeutig eine Alkoholisierung wahrgenommen werden, weshalb er zum Alkotest aufgefordert wurde“, heißt es im Polizeibericht. Nach einer nicht verwertbaren Messung verweigerte er einen weiteren Test. Dem 43-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.