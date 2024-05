Das Landeskriminalamt Tirol ermittelt aktuell gegen zwei bislang unbekannte Täter wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls. Es handelt sich um zwei Männer, welche vom 8. bis zum 12. April in Burgenland, Kärnten, Salzburg und Tirol insgesamt elf Diebstähle in kleineren Einzelhandelsunternehmen begingen.

In allen Fällen wurden die Angestellten von einem der Täter in ein Verkaufsgespräch verwickelt, währenddessen der zweite den unbeobachteten Kassenbereich nach Bargeld durchsuchte. Die Serientäter erbeuteten im angeführten Zeitraum einen Bargeldbetrag im niederen fünfstelligen Eurobereich.

Die Route der Diebe © Polizei Tirol

Aufgrund der nachvollziehbaren Reiseroute wird davon ausgegangen, dass sich die Täter zu folgenden Zeiträumen im jeweiligen Bereich aufhielten und eventuell dort auch eine Unterkunft nahmen: Vom 8. bis zum 9. April Südburgenland bis St. Veit an der Glan, vom 9. bis 11. April im Bereich Spittal an der Drau bis Mittersill und vom 11. bis zum 12. Tiroler Unterland – St. Johann in Tirol bis Wörgl.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete die Veröffentlichung der Lichtbilder der Tatverdächtigen an. Das Landeskriminalamt Tirol wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: