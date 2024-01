Am Donnerstag gab es einen Einsatz von Cobra-Beamten im Stadtgebiet von Villach. Ein 23-jähriger Mann wurde festgenommen. Er wird verdächtigt, als Suchtmittellieferant tätig gewesen zu sein. Der Villacher wurde ausgeforscht, nachdem zuvor bei einem Mann aus dem Bezirk Feldkirchen (23) Drogen gefunden wurden. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag dieser Woche hatten Beamte im Wagen des Feldkirchners drei Kilogramm Cannabiskraut entdeckt. Auch er wurde vorläufig festgenommen. In der Nähe seiner Wohnadresse trafen die Polizisten zudem eine 21-jährige Frau und einen 21-jährigen Mann, beide aus dem Bezirk Völkermarkt, an. Gegen sie bestand bereits eine Festnahmeverordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen des Handels mit Suchtmitteln.

Alle vier Personen stehen im Verdacht, mehrere Kilogramm Cannabis gehandelt und weiterverkauft zu haben. Sie wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.