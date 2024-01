Gespannt wartet man auf weitere Seen in Kärnten, die es dem Weißensee nachmachen: Die Eislaufsaison steht vielerorts noch in der Warteschlange. Am besten sieht es zurzeit am Hörzendorfer See aus. Der See könnte bereits morgen für die Eisläuferinnen und Eisläufer freigegeben werden. „Alles ist fertig vorbereitet, es hängt jetzt vom blöden Regen ab“, erklärt René Riepan, er ist Obmann des Eislaufvereins Wörthersee. Demnach werde man morgen früh kurzfristig entscheiden, ob man die Saison eröffnet. „Wir müssen das Wetter in der Nacht abwarten. Von der Wetterdienststelle haben wir die Informationen, dass es regnen soll.“ Je weniger Wasser auf die Eisfläche prasselt, desto besser: „Wenn es nur ein bisschen nass wird, ist es kein großes Problem.“ Sollte man morgen nicht eröffnen können, peilt man das Wochenende an. Riepan: „Samstag oder Sonntag werden wir fix aufmachen, das sollte nach derzeitiger Wetterlage funktionieren.“

René Riepan erkundigt sich tagtäglich nach dem Zustand am Hörzendorfer See © Gert Köstinger

Längsee muss noch länger warten

Anders stellt sich die Lage am Längsee dar. Hier gibt es zwar ebenfalls eine Eisschicht, diese ist aber noch zu dünn. „Es herrscht höchste Einbruchgefahr. Wir warnen davor, die Eisdecke zu betreten“, betont Riepan. Eine Eröffnung an diesem Wochenende sei aus diesem Grund kein Thema. „Das Eis wächst allerdings gut weiter, wenn es kalt bleibt, könnte es nächste Woche was werden.“ Allerdings soll es kommende Woche wieder etwas wärmer werden, daher könne man jetzt noch keine seriösen Prognosen abgeben.